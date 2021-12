Pimenta completaria 76 anos na próxima quarta-feira - Foto: Divulgação

Pimenta completaria 76 anos na próxima quarta-feiraFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2021 13:19

Angra dos Reis - José Fernando Pimenta de Souza, secretário de Administração da cidade, que completaria 76 anos na próxima quarta-feira, faleceu na manhã de hoje (13) em consequência de um aneurisma no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).



Ele passou mal em casa, no bairro Ariró, e foi levado às pressas para a unidade de saúde, onde a equipe médica decidiu realizar uma cirurgia para tentar salvar sua vida. Pimenta, porém, não resistiu e faleceu. A notícia pegou amigos e familiares de surpresa.



- Estive com ele na sexta-feira e ele me pareceu muito bem. Conversamos sobre a reinauguração da agência dos Correios na Vila do Abraão, da qual ele participou. É uma grande perda para a nossa cidade e para a administração pública -, disse o amigo Aurélio Marques, que trabalhou com Pimenta no antigo estaleiro Verolme.



José Fernando Pimenta era angrense, formado em Ciências Exatas, e deu aulas de matemática no Colégio Naval e na escola estadual Nazira Salomão. Pós-graduado em Gestão Púbica, Controladoria e especialista em orçamento público, iniciou sua trajetória em administração pública na Câmara Municipal de Angra dos Reis em 1997, onde exerceu o cargo de Controlador Geral e assessor de Planejamento de Gestão.



Detentor de sólidos conhecimentos em planejamento governamental, processo legislativo e gestão, Pimenta foi premiado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pela autoria compartilhada no desenvolvimento do tema Melhores Práticas do Dinheiro Público.

Pimenta era viúvo e deixa três filhos. A prefeitura de Angra vai decretar três dias de luto oficial no município pela morte do secretário.