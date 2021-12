Angra terá dois fins de semana de muitos shows - Foto Divulgação

Angra terá dois fins de semana de muitos shows Foto Divulgação

Publicado 13/12/2021 15:08 | Atualizado 13/12/2021 15:26

Angra dos Reis – A prefeitura divulgou nesta segunda-feira (13) a programação de fim de ano na cidade. O réveillon terá shows na Praia do Anil, na Ilha Grande, além de queima de fogos em 11 diferentes pontos do município. A programação preparada pela secretaria de Eventos está dividida em Réveillon, Procissão Marítima e Aniversário da Cidade, já que Angra completa 520 anos no dia 6 de janeiro de 2022.

A atração da virada de ano no Centro da cidade será o cantor Dado Vianna, autor de sucessos como “Coração Bloqueou Você”, cujo clipe tem mais de 600 mil visualizações no Youtube. Na Vila do Abraão, na Ilha Grande, a festa será animada pelo consagrado Gabriel o Pensador.



No dia 1º de janeiro, a 43ª edição da tradicional Procissão Marítima promete reunir centenas de embarcações na Praia das Flechas, Ilha da Gipoia, de onde saem em um colorido e animado desfile pela Baía da Ilha Grande até a Praia do Anil. Lá serão anunciadas as embarcações vencedoras da procissão ao som do grupo de pagode Di Propósito.



Após o réveillon, a programação de shows recomeça na quinta-feira (6), em comemoração ao aniversário da cidade, quando a dupla Maiara e Maraísa, que recentemente se tornou a mais ouvida do Brasil, promete levantar poeira nas areias da Praia do Anil. Os presentes vão assistir ao show “As Patroas”, que elas fariam ao lado da amiga Marília Mendonça, falecida há pouco mais de um mês.



Na sexta (7), é a vez de Zé Felipe fazer a festa com sucessos que vão do sertanejo à pisadinha. Estourado nas paradas de sucesso, ele está nas primeiras posições dos vídeos em alta no Youtube com “Toma toma vapo vapo”.



Fechando a programação, a banda mineira Jota Quest, um dos maiores nomes do pop rock brasileiro e colecionadora de diversos hits, promete fechar as comemorações com chave de ouro no sábado (8).

De acordo com o site da prefeitura, Angra dos Reis imunizou 69% de sua população acima de 12 anos com duas doses da vacina e está sem novos registros de Covid-19 há mais de uma semana. Como a cidade está classificada como bandeira amarela, de baixo risco de contaminação segundo o Mapa de Risco da Covid-19 divulgado pela secretaria de estado de Saúde, a prefeitura decidiu pela realização dos eventos de fim de ano e aniversário da cidade.