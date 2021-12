A concentração das embarcações acontece em clima de muita alegria na Praia das Flechas, Ilha da Gipoia - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2021 15:41

Angra dos Reis – Estão abertas as inscrições para a Procissão Marítima que acontece no dia 1º de janeiro de 2022 em uma das baías mais lindas do mundo. Serão distribuídos mais de R$ 70 mil em prêmios, R$ 20 mil a mais que na última edição do evento, em 2020.

Quem quiser concorrer aos prêmios de animação, originalidade, alegoria e prêmio especial para lanchas, tem até o dia 31 de dezembro para fazer a inscrição de sua embarcação na sede da secretaria de Eventos, na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, Praia da Chácara.

No ato da inscrição, que é gratuita, será necessária a apresentação de cópias da carteira de identidade e do CPF, para pessoas físicas, ou cópias do CNPJ, da carteira de identidade e do CPF do representante legal da empresa, em caso de pessoa jurídica. Também é necessário apresentar cópia do documento de propriedade da embarcação.

De acordo com o secretário de Eventos do município, João Willy Seixas, o incentivo à vacinação será uma das marcas das festas de fim de ano e aniversário da cidade em Angra dos Reis.

- Nós estamos orientando os promotores para que peçam o comprovante de vacinação a quem for comprar o passaporte para a festa, pois essa é uma forma de evitar a contaminação de pessoas. Nós queremos iniciar 2022 com o pé direito e que as pessoas possam comemorar a vida depois de um ano tão difícil -, disse Willy.

Ele lembrou ainda que 13 embarcações que responderam ao chamamento público de sua secretaria estão recebendo um auxílio no valor de R$ 8 mil para ajudar na produção do evento.

- Quem coloca escunas na Procissão Marítima estava numa situação muito difícil, assim como todos que trabalham com Cultura e eventos. Por isso nós abrimos esse edital que vai deixar a nossa festa no mar ainda mais bonita -, explicou o secretário.

O evento promete ser um dos mais animados dos últimos anos. Como este ano não houve o evento devido à pandemia de Covid-19, os foliões estão ávidos pela festa que já virou tradição na região Costa Verde do Rio de Janeiro.A ocupação de 100% dos leitos de hotéis e pousadas deixam os organizadores bastante otimistas para a realização do evento.

A concentração das embarcações acontece na Praia das Flechas, na Ilha da Gipoia, a partir das 11h30, com largada prevista para às 13h30. O percurso será da Praia das Flechas à Praia do Anil, região central da cidade, com chegada prevista para às 15h. O anúncio dos vencedores será feito durante o show do grupo de pagode Di Propósito.

História

A Procissão Marítima de Angra dos Reis teve início em 1978, quando José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então diretor artístico da Rede Globo e morador da Ilha da Gipoia, reuniu um grupo de amigos e, com as imagens de Nossa Senhora dos Navegantes e Nossa Senhora da Piedade, criou o evento.

Após três anos, as imagens deixaram de ser utilizadas para evitar conflitos com a Igreja e a festa tornou-se profana com uma única preocupação: comemorar a chegada do primeiro dia do ano celebrando a paz, a alegria e a esperança de um Feliz Ano Novo.

Você tem acesso acesso ao regulamento da Procissão Marítima, à ficha de inscrição e de recursos clicando aqui



Premiação



ALEGORIA

1º lugar: R$ 12.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 10.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 8.000,00 + troféu



ANIMAÇÃO – “PRÊMIO MÁRCIO DA FLA ANGRA”

1º lugar: R$ 10.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 8.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 6.000,00 + troféu



ORIGINALIDADE

1º lugar: R$ 8.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 6.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 4.000,00 + troféu



LANCHA

1º lugar: R$ 3.150,00 + troféu

2º lugar: R$ 1.550,00 + troféu