O prefeito de Angra explicou a importância da recuperação da ferrovia à equipe técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres Foto: Wagner Gusmão

Publicado 21/12/2021 19:33

Angra dos Reis - O prefeito Fernando Jordão solicitou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apoio para a recuperação do trecho da ferrovia que liga Angra à Barra Mansa, no Sul Fluminense. O trecho de 105 km está inoperante desde as fortes chuvas de 2010, que destruíram parte de sua estrutura, que foi abandonada pela empresa VLI, arrendatária da ferrovia.

Numa reunião por vídeoconferência com a participação de uma equipe técnica da ANTT, Jordão solicitou que o trecho de Angra tenha tratamento semelhante ao trecho Varginha-Lavras, em Minas Gerais, onde a VLI concordou em recuperar o trecho inativo.

A recuperação da ferrovia ajudaria o Terminal Portuário de Angra (TPAR) a receber café e outros insumos do Sul de Minas Gerais, além de colaborar com a reativação do Trem Turístico da Mata Atlântica, que funcionou na década de 1990.



- Precisamos desta reativação imediata, não podemos esperar por uma possível devolução do trecho pela VLI por meio de contrato, pois isso pode demorar ou nem acontecer. Defendemos que a ANTT, por meio de deliberação, faça com que a VLI recupere o trecho, ao invés de devolver o recurso (pagar multa) para a União -, avaliou o prefeito.

O ex-secretário de Transportes do Estado, Delmo Pìnho, tem assessorado a prefeitura de Angra nas negociações para reativação da ferrovia.



A ANTT solicitou que o município envie novamente um pedido formal solicitando a recuperação da linha férrea para que a melhor solução possa ser estudada por seu corpo técnico. A prefeitura já começou a trabalhar no documento que deve conter também declarações de apoio dos municípios de Rio Claro e Barra Mansa.



- Essa história não começou agora. Desde quando fui deputado federal, defendo a recuperação da ferrovia de Angra a Barra Mansa. Este é um interesse de todo o Sul Fluminense -, disse Jordão lembrando que o projeto conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Caso decida recuperar o trecho danificado, a VLI terá até três anos para executar as obras.