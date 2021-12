PM apresenta as drogas encontradas com a mulher na delegacia - Foto: Divulgação

PM apresenta as drogas encontradas com a mulher na delegaciaFoto: Divulgação

Publicado 18/12/2021 15:50

Angra dos Reis - Após receber informações que uma mulher estava vendendo drogas na Rua do Cemitério, na Vila do Abraão, policiais militares do destacamento avançado da Ilha Grande foram averiguar a denúncia.



No local, eles avistaram a mulher e, ao fazer a abordagem e revista, foi encontrada certa quantidade de drogas que a mesma assumiu vender. Os policiais levaram a suspeita até sua casa, onde foi encontrado embaixo da pia da cozinha, escondido dentro de uma sacola plástica, outra quantidade de material entorpecente. Os PM’s também encontraram R$ 250,00 que a mulher alegou ser dinheiro da pensão de seus filhos.

PM apresenta as drogas encontradas com a mulher na delegacia Foto: Divulgação



Após buscas, os policiais levaram a mulher ao destacamento da Ilha Grande e fizeram contato com uma embarcação da prefeitura para levar a suspeita até a 166ª DP, no Centro da cidade.



Porém, enquanto aguardavam a chegada da embarcação, um outro chamado foi feito informando que um elemento estaria vendendo drogas no cais onde atracam as barcas que fazem a travessia para a Vila do Abraão.



Os PM’s partiram para o local e encontraram o suspeito com drogas. Ele não ofereceu resistência e ainda levou os policiais até o local onde havia mais drogas escondidas.

Entre as drogas encontradas com o homem estava um sacolé com aproximadamente 300g de cocaína Foto: Divulgação



Ao todo, foram apreendidos um sacolé com cerca de 300g de cocaína, 42 sacolés e um pino da droga prontos para a venda, 30 tabletes de maconha, uma pedra de aproximadamente 100g de crack, uma balança de precisão e um telefone celular.



Os suspeitos e as drogas foram levados até a delegacia de Angra e colocados à disposição da justiça para responder por tráfico de entorpecentes.