A criação da Guarda Civil Municipal foi tema de reunião na prefeitura de Angra - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2021 09:25

Angra dos Reis – Pós ver os índices de criminalidade diminuir na cidade depois de uma série de medidas tomadas durante os dois últimos anos, a secretaria de Segurança Pública anunciou novas iniciativas para aumentar a segurança de moradores e turistas.

De acordo com o secretário da pasta, Douglas Ferreira Barbosa, a expectativa é que a partir de 2022 Angra passe a contar com a Guarda Civil Municipal (GCM). Os trâmites legais para a criação da GCM foram realizados pela superintendência de Planejamento Estratégicoe e os pareceres da Procuradoria Geral do Município estão na Câmara Municipal para apreciação e votação.



- A determinação do governo é apoiar as forças de segurança para que os índices positivos continuem a ser alcançados. Temos o desafio de buscar o aprimoramento de tudo que vem sendo feito na área de segurança pública -, disse o secretário, lembrando a parceira com a PM para instalação de UPP’s e PROEIS, entre outras ações.



Ainda em relação à Polícia Militar, Douglas Barbosa lembrou que está sendo realizado um trabalho para implantação dos programas Segurança Presente, que tem o serviço voltado exclusivamente para a segurança na área comercial, e Bairro Seguro, voltado para o policiamento de comunidades.



- O empenho do prefeito Fernando Jordão e da deputada Célia Jordão tem sido fundamental para que esses projetos venham para nossa cidade. A segurança de Angra vai aumentar significativamente com a implantação desses projetos -, afirmou.



Junto à Polícia Civil, Douglas informou que sua secretaria trabalha para que o bairro Parque Mambucaba, que faz divisa com Paraty, ganhe uma extensão da 166ª DP, assim como aconteceu com a Vila do Abraão, na Ilha Grande.



- Nosso município é extenso e precisamos levar esses serviços essenciais até a população. Isso também é importante para a delegacia, pois o trabalho deixa de ficar concentrado em um único lugar -, explicou.



O secretário anunciou ainda que Angra dos Reis vai sediar o Encontro Nacional de Secretários Municipais de Segurança Pública no ano que vem. O evento está programado para acontecer entre 30 de novembro a 02 de dezembro de 2022.



- Há uma semana tive a oportunidade de participar do evento deste ano em João Pessoa e foi muito importante estar presente. A troca de informações e os conhecimentos que você ganha são muito úteis para que possamos fazer o melhor trabalho em prol da segurança de nossa cidade -, encerrou Barbosa.