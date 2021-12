O material apreendido foi apresentado ao destacamento da 166 DP na Vila do Abraão - Foto: Divulgação PM

Publicado 16/12/2021 12:25

Angra dos Reis – O destacamento da Polícia Militar na Ilha Grande apreendeu uma arma de fogo e uma réplica que estavam escondidas dentro de uma antiga caixa d'água que existe na trilha que leva à Vila Dois Rios, local que abrigava o extinto presídio Cândido Mendes.



De acordo com as informações da PM, logo após a guarnição assumir o serviço no fim da tarde de quarta-feira (15), recebeu informações que indivíduos suspeitos estariam circulando pela localidade e pareciam esconder algo no local indicado.



Os policiais foram até a trilha, mas não encontraram os suspeitos. Eles fizeram uma busca detalhada próximo à caixa d’água e encontraram um revólver calibre 32 e uma arma artesanal semelhante a uma submetralhadora. O material foi apreendido e levado para a projeção da 166ª DP na Vila do Abraão, onde foi apresentado à autoridade policial.