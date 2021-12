Angra espera atrair mais turistas com o calendário anual de eventos - Foto: Divulgação PMAR

Angra espera atrair mais turistas com o calendário anual de eventosFoto: Divulgação PMAR

Publicado 15/12/2021 10:59 | Atualizado 15/12/2021 18:44

Costa Verde - Após divulgar suas atrações de fim de ano, Angra dos Reis lançou na noite de terça-feira (14) o seu calendário anual de eventos, ferramenta utilizada pelos trades de cidades turísticas para atrair visitantes. Um trabalho conjunto entre as secretarias de Esporte, Cultura e Eventos mesclou festividades culturais tradicionais do município com variadas atividades esportivas, shows e feiras gastronômicas. De acordo com João Willy, secretário de Eventos, o calendário vai facilitar o trabalho de oferta da cidade junto às agências de turismo.

- Acredito que esse calendário se soma aos nossos atrativos naturais e vai dar mais opções a quem nos visita. Nós queremos oferecer um turismo de qualidade, com boas opções gastronômicas, de shows e eventos que façam nosso turista voltar e indicar nossa cidade aos amigos -, disse Willy, lembrando que o calendário está disponível no link https://www.angra.rj.gov.br/downloads/SEJUV/Calendario-de-Eventos-2022.pdf

A gastronomia é um dos pontos altos do calendário, com feiras durante todo o ano de 2022, como o Festival do Camarão, de Comida de Botequim, Harmonização de Vinhos e a tradicional Festa do Peixe.

- Nós fazemos um convite especial para os empresários e investidores que queiram abrir o seu restaurante em Angra. Nós temos grandes oportunidades na área gastronômica, assim como para aqueles que queiram investir no turismo sustentável -, comentou o secretário de Governo, Cláudio Ferreti.

A iluminação artística neste fim de ano foi alvo de elogios durante o lançamento do calendário anual de eventos. Através de parceria público-privada, a cidade ganhou uma linda decoração natalina que tem atraído moradores para as ruas durante a noite. O Natal Luz promete atrair também os turistas que vão lotar Angra para as festas de natal, réveillon e aniversário da cidade.

- Gostaria de informar que atingimos a marca de 100% de ocupação dos leitos turísticos para o réveillon. O trabalho de divulgação do município deu resultado e fico muito feliz em compartilhar essa informação com vocês -, revelou Marc Olichon, presidente do Angra e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau.

Apesar do clima de festa, a vereadora Titi Brasil (MDB) solicitou que o calendário de eventos para 2023 seja divulgado com pelo 9 meses de antecedência. A intenção é que turistas e visitantes possam se programar para conhecer o município.

- Quando nós temos a programação antecipada, nós atraímos os turistas com mais facilidade. Por exemplo, se eu sou amante do teatro e sei que que todo mês de abril acontece o Festival Internacional de Teatro de Angra, eu vou me programar para vir ao evento. Da mesma forma, os comerciantes também vão se preparar para receber esses visitantes -, disse a vereadora, lembrando a importância dos eventos serem mantidos em suas datas, ano após ano.