O prefeito Fernando Jordão durante evento com professores da rede municipalFoto: Wagner Gusmão

Angra dos Reis – O secretário de Educação do município, Paulo Fortunato, revelou ontem (14), após aprovação de mensagem do Executivo pela câmara de vereadores, que professores e pedagogos da rede municipal de ensino vão receber no próximo dia 23 a diferença de percentuais do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb), num valor total de R$ 7 milhões.



Os recursos estavam retidos devido a leis conflitantes que impediam o município de repassar a quantia. Há duas semanas, durante entrega de notebooks aos profissionais da Educação, o prefeito Fernando Jordão afirmou que a prefeitura trabalhava para dar a boa notícia antes do natal.



- A lei foi aprovada nesta terça-feira e o decreto de regulamentação, que autoriza o pagamento, será feito pela prefeitura. No dia 23 deste mês os professores finalmente vão receber os recursos do Fundeb, o que não deixa de ser um prêmio pelo ano atípico e tão difícil que foi 2021 na educação -, afirmou Fortunato.



Apesar das dificuldades, o secretário listou uma série de avanços considerados significativos para a melhora da qualidade da Educação no município. O apoio tecnológico que professores e alunos terão em 2022 através de notebooks e tablets, o cartão-educação para compra de material escolar e uniformes, auxílio alimentação para os alunos, o reconhecimento facial nas escolas e a valorização dos profissionais da rede foram alguns dos avanços citados.



- Nós estamos tratando os problemas da educação com muita inovação por que não podemos tratá-los sempre da mesma maneira. Então nós estamos trazendo muitas inovações alinhados com o que o prefeito deseja para a nossa educação ser muito melhor a partir do ano que vem -, disse o secretário.



Um dos desafios lembrados por Paulo Fortunato para este ano era o aumento da participação dos alunos da rede municipal de ensino na Prova Brasil. A baixa participação em anos anteriores fez com que os índices sugeridos pelo Ministério da Educação não fossem atingidos. Mas de acordo com o secretário, esse processo começou a ser revertido neste ano.



- Nós tivemos a participação de uma média global da rede de 94% dos alunos. Cada unidade de ensino esteve acima dos 80% mínimos de participação e o engajamento foi muito bom. O próprio prefeito Fernando Jordão fez um agradecimento público de reconhecimento aos professores, diretores e pedagogos envolvidos na operação, assim como a toda comunidade escolar que ajudou neste trabalho -, finalizou Fortunato.