O píer da Praia de Japaraiz, local de parada de escunas para almoço, foi o primeiro a ser revitalizado - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2021 17:53

Angra dos Reis – Cinco praias da Ilha Grande estão tendo seus píeres reformados para garantir a segurança no embarque e desembarque de moradores e turistas que utilizarão as estruturas durante o verão 2022. O trabalho está sendo realizado pela secretaria de Desenvolvimento Urbano, Sustentabilidade e Obras.

O píer da Praia de Japariz teve o madeiramento trocado por madeiras de lei, as cabeças de estacas em concreto armado que o sustentam foram recuperados e o assoalho do deck foi renovado. Trabalho semelhante está acontecendo no píer da Praia da Longa.

Os trabalhos de recuperação também estão bastante adiantados na Praia Grande de Araçatiba, onde as obras de reforma atingiram 50% do total. Na Praia Vermelha as obras estão em andamento e brevemente será iniciada a reforma na Praia de Palmas.

- Além de todo trabalho de recuperação dos píeres da Ilha Grande, vamos licitar a reforma do cais da Ermida do Bonfim -, informou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Tiago Murilo Scatulino de Souza.