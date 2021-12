De acordo com a Defesa Civil de Angra, existem 15 pontos de deslizamentos de terra ao longo da RJ 155, sendo seis de grande porte - Foto: Divulgação

De acordo com a Defesa Civil de Angra, existem 15 pontos de deslizamentos de terra ao longo da RJ 155, sendo seis de grande porteFoto: Divulgação

Angra dos Reis – As fortes chuvas que caíram durante todo dia de ontem causaram a queda de barreiras ao longo da RJ 155, a Rodovia Saturnino Braga, via estadual que liga a Costa Verde ao Sul Fluminense. Além disso, as chuvas também causaram o aumento do volume de rios, assim como o alagamento de cinco bairros da cidade.



Todos os bairros que foram alagados - Japuíba, Ariró, Bracuí, Santa Rita e Banqueta - são cortados por rios que não suportaram a grande pressão das águas das chuvas e transbordaram. Na manhã deste sábado (18), funcionários da prefeitura e moradores trabalhavam para limpar a sujeira causada pelos alagamentos.



O fechamento da RJ 155, que teve 15 pontos de deslizamento registrados, sendo seis deles considerados de grande porte, deixou motoristas parados por horas. Homens da Defesa Civil, com apoio do setor de Trânsito, trabalharam durante toda a noite e conseguiram liberar a via parcialmente por volta de 2h40 da madrugada. Todos os carros que estavam presos nas barreiras foram liberados, sem o registrom de nenhuma vítima.



No momento, a rodovia está funcionando em meia pista e o tráfego flui no sistema Pare e Siga. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao volante e reduzam a velocidade no trecho de serra em Angra dos Reis, devido à lama e barro na pista. A Defesa Civil e o setor de Serviço Público continuam trabalhando para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo local.



A Defesa Civil informa que há previsão de fortes pancadas de chuvas para as próximas horas. Em caso de emergência, os moradores podem solicitar o apoio do órgão pelos telefones 199 ou (24) 3365-4588.