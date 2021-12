O deslizamento feriu uma pessoa e assustou os moradores - Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2021 15:36

Angra dos Reis – A Defesa Civil do município interditou totalmente 3 residências no bairro Praia do Anil, próximo ao local onde acontecem os shows de fim de ano. Elas foram atingidas por um deslizamento que aconteceu no Morro da Fortaleza, região central da cidade, na manhã de segunda feira (20).



A casa de dois pavimentos que era protegida pelo material que desabou teve a varanda parcialmente interditada.



Uma pessoa foi atingida e, por sorte, teve apenas ferimentos leves.



De acordo com laudo da Defesa Civil, o deslizamento ocorreu devido ao alto índice pluviométrico registrado na cidade nos últimos dias.



As famílias deixaram as casas e foram para imóveis próprios.



Ainda de acordo com a Defesa Civil, a reconstrução do muro e do concreto projetado será de responsabilidade do município.