A dose de reforço da vacina está disponível nos Centros de Especialidades Médicas de Angra - Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2021 09:31

Angra dos Reis - A partir de hoje, terça-feira (21), todos os moradores da cidade com 18 anos ou mais, que tenham tomado a segunda dose da vacina contra a covid-19 há três meses poderão receber a dose de reforço.



O morador deve comparecer aos polos de vacinação existentes nos Centros de Especialidades Médicas (CEM) do Centro, Japuíba, Jacuecanga, Parque Mambucaba e Estratégia de Saúde da Família do Frade.

A imunização contra a covid acontece de terça a sábado, das 9h às 16h. A secretaria de Saúde lembra que as unidades não funcionarão nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.



Para ser vacinado basta levar o comprovante do recebimento da dose anterior, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.



O objetivo é aumentar a proteção da população, especialmente na época em que a cidade passa a receber um grande número de visitantes.