Publicado 19/12/2021 13:32

Angra dos Reis - Uma colisão entre uma embarcação de transporte de passageiros - táxi boat - e uma lancha que presta serviços à equipe de fiscalização da prefeitura deixou feridos na madrugada deste domingo (19). O acidente ocorreu por volta de 00h10.



Em nota, a prefeitura de Angra diz que “uma equipe de segurança, juntamente com policiais militares do PROEIS, foi à Praia do Abraãozinho fiscalizar uma festa que acontecia de forma irregular. O fato foi constatado e uma intimação entregue”.



A nota explica ainda que quando saia do cais, “a embarcação de transporte oficial da equipe, apesar de estar com todas as luzes de navegação ligadas, incluindo o giroflex, foi violentamente atingida por uma embarcação de transporte de passageiros tipo táxi-boat, que trafegava em alta velocidade”.



Após o acidente, a Defesa Civil e a Capitania dos Portos foram acionados e as vítimas foram resgatadas. O táxi-boat afundou, mas não houve vítimas fatais.



O caso foi registrado na 166ª DP e na Delegacia da Capitania dos Portos que vão apurar os motivos da colisão.