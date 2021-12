O prefeito Fernando Jordão e o secretário de Desenvolvimento Social, Eduardo Sampaio, no lançamento do projeto que beneficia crianças, jovens e adolescentes com deficiência - Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2021 11:41

Angra dos Reis - A secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania está desenvolvendo o projeto Natal Social Itinerante neste mês de dezembro. Cerca de 650 crianças e jovens de 0 a 17 anos que possuem alguma deficiência e se encontram inscritos no CadÚnico estão recebendo um cartão natalino no valor de R$ 150,00 para a compra de alimentos.



A distribuição dos cartões está sendo realizada por uma van natalina da secretaria, devidamente identificada e com a presença do Papai Noel, que percorre os distritos do município.

Na segunda-feira (20), a ação aconteceu na Ilha Grande. A bordo de uma lancha, a equipe passou pelas praias onde havia beneficiários, fazendo a alegria das famílias.

- O olhar dos pais que tem filhos com deficiência é um olhar cansado por tudo que eles passam. Uma mãe me emocionou hoje pela alegria de ver o Papai Noel pela primeira vez entregando algo para o seu filho. São coisas que não tem preço e enchem o nosso coração de alegria -, disse Eduardo Sampaio, secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis.

A equipe da secretaria na Ilha Grande fazendo a entrega do cartão natalino Foto: Divulgação

Desilânia dos Santos, mãe de duas meninas cegas beneficiadas pelo programa, já sabe o que vai comprar para a ceia da noite de Natal.



- Poderemos comprar mais alimentos para dentro de casa. Vou poder comprar algumas coisas que minhas filhas gostam, como frutas, biscoitos e iogurte -, comemorou.

Eduardo Sampaio também destacou que as pessoas estão sendo informadas sobre as garantias que as leis proporcionam às pessoas com deficiência. Para ele, o processo de inclusão dessas pessoas na sociedade através das leis específicas é de suma importância para que elas saibam que estão sendo cuidadas.

- Muitos não sabem sequer os direitos que as pessoas com deficiência têm e nós também estamos informando o quanto elas podem se beneficiar das legislações vigentes em nosso país -, acrescentou Eduardo.



Nesta terça-feira (21), a entrega dos cartões aconteceu no bairro do Frade e amanhã a distribuição será encerrada no bairro Bracuí, de 9h às 12h. As famílias que não pegaram o cartão terão até o dia 30 de dezembro para se dirigir ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) onde está cadastrado para retirar o cartão.