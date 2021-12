No terreno estavam sendo cortadas árvores de pequeno, médio e grande porte - Foto: Polícia Florestal

No terreno estavam sendo cortadas árvores de pequeno, médio e grande porteFoto: Polícia Florestal

Publicado 21/12/2021 20:34

Angra dos Reis - Uma denúncia sobre loteamento irregular no bairro Gamboa do Belém feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o Meio Ambiente, levou a Polícia Ambiental à Rua Porto Caieiras nesta terça-feira (21). No local foi encontrada uma área degradada de 2.300 metros quadrados. A área estava cercada com arame farpado e foi constatado o corte ilegal de diversas árvores de pequeno, médio e grande porte na zona costeira do terreno.

De acordo com a denúncia, a remoção das árvores tinha como obbjetivo abrir espaço para um loteamento. Como os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga não encontraram placas com informações de licenciamento da obra e tampouco os responsáveis pelo desmatamento, os policiais procederam à 166ª DP para o registrar a ocorrência.

Ao lado do terreno degradado existe um condomínio próximo ao mar Foto: Polícia Ambiental

Dados do programa Linha Verde mostram que até ontem (20), foram realizadas 473 denúncias sobre crimes ambientais em Angra dos Reis. Este número supera as 347 de 2020. Deste total, 104 foram sobre construções irregulares, 85 sobre desmatamento florestal e 70 de extração irregular de árvores.

A Polícia Ambiental lembra que a população pode contribuir com o trabalho das autoridades denunciando qualquer ilícito contra o Meio Ambiente em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177, com custo de uma ligação local, ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em ambos os canais o anonimato é garantido.