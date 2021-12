No eMuseu os visitantes terão a oportunidade de interagir de forma virtual com diferentes esportes - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2021 16:36

Angra dos Reis – A cidade da Costa Verde do Rio de Janeiro será a segunda do estado a receber a carreta itinerante do eMuseu do Esporte. Após iniciar em Niterói um roadshow que vai passar por nove cidades do Rio de Janeiro, o eMuseu do Esporte chega a Angra em janeiro e ficará aberto para visitações entre os dias 4 e 8. A carreta vai ficar estacionada para visitação na Estação Santa Luzia, no Centro da cidade.



O visitante terá a oportunidade de interagir com um holograma de “magic” Paula, uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos, além de “participar” de diferentes modalidades esportivas através de vídeos imersivos e simuladores de skate, bicicleta e surfe, entre outros esportes.

- Com a carreta itinerante, trazemos ao mundo real o que hoje só existe virtualmente. Queremos que crianças, jovens, adultos e idosos conheçam um pouco mais do nosso trabalho, que foi pensado para preservar a memória do esporte no Brasil e deixar um legado para as futuras gerações -, explicou Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte, uma realização da startup Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS).



Segundo a secretaria de Esporte e Lazer de Angra dos Reis, a expectativa é de que mais de 500 pessoas possam se divertir e conhecer um pouco mais sobre a memória do esporte brasileiro. A visitação vai acontecer entre 10h e 17h.



- Nestes dias, também vamos movimentar a Estação Santa Luzia com atividades como tênis de mesa e basquete -, informou o secretário de Esportes, Vítor Simões.

A iniciativa do eMuseu tem como objetivo celebrar a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo.

- Democratizar cada vez mais o acesso ao esporte e à memória dele é um desafio que nós temos. O projeto do eMuseu do Esporte permite justamente isso. Agora, com a carreta, conseguiremos chegar em todas as macrorregiões do estado, permitindo que mais pessoas tenham esse contato também de forma presencial -, disse o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca.

Após passar por Niterói e Angra dos Reis, a carreta do eMuseu vai à Bom Jesus de Itabapoana, Macaé, Búzios, Resende, Teresópolis e São Pedro da Aldeia.