As drogas, o dinheiro e os celulares apreendidos foram apresentados na delegacia de Angra - Foto: Polícia Civil

Publicado 22/12/2021 19:49

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP realizaram uma operação na tarde desta quarta-feira (22) no bairro Parque Mambucaba. Sob o comando do delegado titular da delegacia de Angra, Vilson Almeida, os agentes prenderam um homem identificado como gerente do tráfico local. Eles também apreenderam um menor de idade que atuaria como “soldado” de uma facção criminosa, contra o qual há uma acusação de homicídio a pauladas.

De acordo com o relato dos policiais, eles entraram disfarçados na localidade e abordaram os suspeitos no mesmo beco em que funciona a "boca de fumo" do bairro. Um dos homens foi imediatamente identificado como Gabriel Alves Fernandes, 19 anos, vulgo Maradona. Segundo a Polícia Civil, ele é o gerente do tráfico de drogas do Parque Mambucaba. Com Maradona a polícia encontrou certa quantidade de cocaína pronta para a venda no varejo, dinheiro e telefones celulares.

O gerente do tráfico estava acompanhado de um menor de idade de 17 anos acusado de ter matado um homem a pauladas. Sobre o caso, o menor disse aos policiais que a vítima teria passado a mão nas nádegas da mulher de um traficante e foi sentenciada à morte pelo tribunal do tráfico.

Após pesquisa no sistema criminal, os policiais descobriram que ambos possuíam anotações criminais por envolvimento com o tráfico de drogas. Gabriel vai responder pelo crime de tráfico de entorpecentes e o menor será enviado a uma instituição que cuida de jovens infratores.