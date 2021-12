O exercício Flashover de Observação está de acordo com o protocolo recém-publicado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação 10º GBM

Angra dos Reis – Com a chegada das festas de fim de ano e o aumento considerável da população flutuante na cidade, aumentam também os riscos de incêndios. Alguns cuidados básicos devem ser tomados para evitar um incêndio doméstico, como não ligar muitos aparelhos em uma única tomada, não deixar celulares carregando em cima de estofados e deixar fósforos longe do alcance de crianças.



Porém, acidentes são inevitáveis. Para estar prontos a atender essas chamadas de emergência, bombeiros do 10º Grupamento de Bombeiros Militares de Angra dos Reis (10º GBM) realizaram na quarta-feira (22) o primeiro exercício Flashover de Observação, de acordo com o protocolo recém-publicado pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro.



A capacitação, que aconteceu no Centro de Instrução Especializada de Bombeiros (CIEB), em Guadalupe, visa fornecer aos “homens do fogo” um contato mais aprofundado e realista com fenômenos extremos existentes em um incêndio.





De acordo com o comandante do quartel de Angra dos Reis, tenente-coronel Mário Henrique, além de melhorar a capacidade de avaliação e consciência situacional em incêndios, o exercício proporciona a vivência de como o equipamento de proteção individual (EPI) e o próprio corpo se comportam em condições extremas de incêndio.



- O treinamento constante é uma prioridade para o 10º GBM, principalmente, quando é realizado com o máximo grau possível de realismo. Nosso objetivo é, além de buscar a máxima eficiência no atendimento, mitigar os riscos de acidentes e até letalidades nesta atividade que figura entre as mais arriscadas do nosso dia a dia -, disse o comandante.

Ao todo, 12 bombeiros de Angra dos Reis participaram do treinamento. Eles avaliaram a experiência como extremamente positiva, umas vez que tiveram contato com situações que habitualmente não estão acostumados. De acordo com os participantes do treinamento, esses novos estudos sobre o fogo auxiliam as equipes a realizar seus trabalhos da melhor maneira possível.