De acordo com relatos, um dos ônibus não conseguiu frear e atingiu a traseira de outro que estava parado - Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2021 21:08 | Atualizado 23/12/2021 21:12

Angra dos Reis - Uma colisão entre dois ônibus da viação Senhor do Bonfim, empresa responsável pelo transporte público na cidade, deixou 22 pessoas feridas no início da noite desta quinta-feira (23), antevéspera de Natal.

De acordo com os relatos, um ônibus estava parado em um ponto na altura do km 486 da rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Campo Belo, quando foi atingido na parte traseira por outro veículo da mesma empresa.

Ao que tudo indica, o motorista não conseguiu frear e a batida acabou acontecendo.

Devido ao grande número de vítimas, foram necessárias 5 ambulâncias para realizar o socorro, sendo 3 do Corpo de Bombeiros e 2 do SAMU.

Nenhuma vítima teve ferimentos considerados graves, apenas leves e medianos. Uma equipe da viação Senhor do Bonfim também compareceu ao local para dar assistência aos feridos.