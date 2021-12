Dudu Nobre vai sacudir o público de Angra dos Reis na abertura dos festejos de 520 da cidade - Foto: Redes sociais

Publicado 28/12/2021 09:56

Angra dos Reis – Durante entrevista na manhã desta terça-feira (28), o secretário de Eventos da prefeitura do município, João Willy Seixas, anunciou que o sambista Dudu Nobre será a atração do aniversário da cidade. Segundo Willy, o show foi negociado pelo secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, junto à secretaria de estado de Cultura.

Com isso, a agenda de shows do início de ano fica ainda mais extensa. À princípio, não estava programado nenhum show para a virada de 5 para 6 de janeiro. Agora, Dudu Nobre subirá ao palco às 23h30 do dia 5, logo após o tradicional corte do bolo que acontece no Palácio Raul Pompeia, sede do governo de Angra dos Reis. A festa na praça da prefeitura ainda conta com apresentações culturais como Folia de Reis e banda do Colégio Naval.



Confira toda programação:



RÉVEILLON



SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO



21h – Dyego Rezende

22h30 – DJ Bozz

23h30 - DJ Andrezinho

0h30 – Dado Vianna



CHEGADA DA PROCISSÃO MARÍTIMA



SÁBADO, 1 DE JANEIRO



16h – DJ

17h – Davi Dias

19h – Grupo Di PropósiTo



ANGRA 520 ANOS



QUARTA-FEIRA, 05 DE JANEIRO

23h30 – Dudu Nobre



QUINTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO



21h – DJ Magoo

22h – Moda Universitária

23h30 – Maiara e Maraísa



SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO



21h – DJ Fox

23h30 – Zé Felipe



SÁBADO, 08 DE JANEIRO



21h – Fábio DJ

22h – Banda Sereno

23h30 – Jota Quest



Procissão Marítima e Segurança

O secretário disse ainda que os stands para venda de passaportes para a Procissão Marítima do dia 1º de janeiro de 2022 estão funcionando em uma tenda montada na Praia do Anil, região central da cidade. A expectativa é de que mais de mil embarcações enfeitem a Baía da Ilha Grande. Serão distribuídos mais de R$ 70 mil em prêmios, inclusive para as lanchas.



- Estamos fazendo a divulgação em todas as marinas da cidade e temos certeza que será uma festa linda. Esse ano não tivemos a procissão, mas em 2022 vamos receber o ano novo com a energia positiva que só quem participou do evento conhece -, disse João Willy, lembrando que participa do evento há 40 anos.



Sobre a segurança para as festas de fim de ano, o secretário afirmou que a secretaria de Segurança do município está terminando de organizar o trabalho que vai ser realizado. De acordo com ele, 120 homens da Polícia Militar vão garantir a segurança de moradores e turistas. Há a possibilidade que a polícia montada seja utilizada no patrulhamento durante as festividades.