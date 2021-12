O técnico Alex Alves vai comandar o Angra Audax no Cariocão 2022 - Foto: Divulgação

Publicado 29/12/2021 14:32

Angra dos Reis – A equipe do Angra Audax, time que representará a cidade pela primeira vez na elite do futebol carioca, apresentará o elenco para a disputa do campeonato de 2022 no próximo dia 5 de janeiro, às 16h, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), no bairro Praia da Chácara. Na ocasião, será lançado o terceiro uniforme do clube. O evento terá a presença da diretoria e da comissão técnica do Angra Audax, além de autoridades municipais.



A apresentação dos jogadores está marcada para domingo (2) e o início dos treinamentos acontece no dia seguinte no estádio municipal Jair Carneiro Toscano de Brito. O primeiro jogo do time está previsto para 26 de janeiro contra o Nova Iguaçu.



Para comandar a equipe na competição, o Angra Audax contratou um ex-atacante do Botafogo e Madureira. Alex Alves, de 46 anos, iniciou sua carreira nas categorias de base da Portuguesa de São Paulo. Antes de treinar o Angra Audax, estava à frente do Sport Clube Atibaia, deixando a equipe em quarto lugar no Paulistão 2021 da série A2.