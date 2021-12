Visão parcial do projeto do novo Centro Administrativo Sustentável de Angra dos Reis - Foto: Ilustração

Publicado 29/12/2021 15:20





Angra dos Reis – A parceria público-privada (PPP) para construção do novo Centro Administrativo Sustentável do município será discutida em uma audiência pública que será realizada pela prefeitura de Angra na quarta-feira (5), às 10h, no auditório no Centro de Estudos Ambientais - CEA -, localizado na Avenida Jair Toscano de Brito, S/N, bairro Praia da Chácara. O evento terá formato híbrido, ou seja, presencial e on-line.Quem optar por acompanhar o evento pela internet poderá acessar o link da transmissão no site , onde todo o projeto também está disponível.

Ao custo estimado de R$ 89 milhões, a prefeitura pretende construir o prédio em uma área de aproximadamente 13 mil m² na região central da cidade e prevê economizar R$ 10 milhões por ano com aluguéis.



- Essa área vai do antigo galpão da Ovar até a sede da secretaria de Educação. Esse quarteirão vai abrigar todas as secretarias da prefeitura, dinamizando o trabalho assim como o fluxo de informações entre as pastas -, afirmou André Pimenta, secretário-executivo de Planejamento, um dos responsáveis pelo projeto.



A concepção da nova sede administrativa se baseia nos conceitos de sustentabilidade que norteiam as ações governamentais voltadas para o meio ambiente. O projeto contempla o reuso de água da chuva, uso de energia solar, separação de lixo para coleta seletiva, paredes e coberturas sustentáveis, além de sistema digital de controle de acesso.



- Teremos também um aplicativo com informações em tempo real do prédio e suas salas, sistema de ventilação e ar condicionado, acessibilidade, sistema de combate a incêndio, além de todas as infraestruturas prediais, tecnológicas e de mobiliários para o pleno funcionamento administrativo da prefeitura –, completou o secretário.



Para absorver o grande fluxo de veículos no entorno do prédio, a prefeitura planejou a construção de um edifício garagem no terreno onde funciona um estacionamento público ao lado do Fórum da cidade.



- Teremos aproximadamente 200 vagas de veículos, sendo 80 exclusivas para o município e 120 para exploração do setor privado. A prefeitura também terá direito a parte da receita para reduzir o custeio do prédio -, explicou André Pimenta.



Da mesma forma, o novo Centro Administrativo da prefeitura de Angra vai ter parte de sua área destinada à exploração da iniciativa privada através de lojas, restaurantes e bicicletas coorporativas compartilhadas, o que vai diminuir o valor de custeio e manutenção do prédio, com retorno de 10% dos valores arrecadados para os cofres públicos.



De acordo com o cronograma da secretaria de Planejamento, a previsão é que a licitação ocorra no mês de março de 2022 e que a obra seja entregue no primeiro semestre de 2024.