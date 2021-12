Uma reunião no salão nobre da prefeitura de Angra decidiu as medidas de fiscalização que serão publicadas nesta quarta-feira - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 29/12/2021 16:03

Angra dos Reis – A prefeitura da cidade do litoral Sul do estado vai proibir a venda de produtos ou serviços turísticos nos espaços públicos realizada pelos chamados “papagaios”. A venda só poderá acontecer nas sedes das agências de turismo. Também será proibido o preparo de alimentos, incluindo churrasco em praias, costões rochosos, cachoeiras e praças, estacionamento em local irregular e utilização indevida de espaço público.



Agentes públicos estarão autorizados a lavrar auto de constatação quando estiverem diante de infração da ordem pública em qualquer um dos casos citados. Os infratores estarão sujeitos a multas e demais penalidades.







O decreto reforçando as medidas de fiscalização e ordenamento dos espaços públicos para o verão será publicado no Boletim Oficial desta quarta-feira (29). De acordo com sua assessoria de Comunicação, a prefeitura de Angra está realizando um trabalho conjunto envolvendo várias secretarias com o objetivo de ordenar o turismo neste final de ano. A expectativa é de que um grande número de turistas visite a cidade neste Réveillon. Segundo a Fundação de Turismo de Angra dos Reis (Turisangra), 95% dos meios de hospedagem estão com suas vagas esgotadas para o feriado. De sexta-feira (31) a domingo (2), haverá barreiras na Rodovia Saturnino Braga, a RJ-155, que liga o litoral ao Sul Fluminense, e na Rodovia Rio-Santos, com o objetivo de coibir a entrada ilegal de veículos turísticos no município. Só poderão entrar na cidade vans ou ônibus turísticos devidamente autorizados pela TurisAngra. O pedido de solicitação deve ser feito com 72 horas de antecedência por meio do site www.angra.rj.gov.br

A TurisAngra também está preparando ações de ordenamento nas Estações de Santa Luzia, no Centro, na Vila do Abraão e Praia do Japariz, na Ilha Grande. Também estão programadas rondas pelos corredores turísticos da cidade. As ações de fiscalização contam com o apoio do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (Detro), Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), Departamento de Trânsito, Departamento de Postura, Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Capitania dos Portos.



Veículos turísticos como vans, micro-ônibus e ônibus continuam proibidos de entrar na cidade transportando alimentos e bebidas. Os infratores estarão sujeitos a multas e demais penalidades. Também é vedado o embarque de alimentos e bebidas nas embarcações como escunas, saveiros e catamarãs. A comercialização de bebida pelo proprietário da embarcação está liberada, desde que respeite os protocolos sanitários.