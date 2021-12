O prefeito de Angra, Fernando Jordão (direita), e o secretário de Educação, Paulo Fortunato (esquerda), comemoraram a boa notícia dada aos profissionais da Educação de Angra dos Reis - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 29/12/2021 17:02

Angra dos Reis – Uma ótima notícia para os profissionais da rede municipal de Educação que desempenham funções de apoio técnico, administrativo, operacional ou atuam nos órgãos administrativos e unidades da rede pública de ensino do município. A prefeitura de Angra vai estender a eles o pagamento do salário excepcional complementar do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb).

Com a sanção presidencial da Lei Federal 14.276 no último dia 27 de dezembro, a prefeitura obteve condições legais de fazer o pagamento para todos os trabalhadores da rede de ensino do município. Até então, apenas professores e pedagogos haviam recebido os valores referentes ao Fundeb.

- É o reconhecimento do esforço de todos os profissionais da Educação, tanto os que lidam diretamente com as nossas crianças e jovens nas salas de aula, quanto aos valorosos profissionais que atuam no suporte para a promoção da política educacional e funcionamento das unidades de ensino. Estou feliz por poder, mais uma vez, contemplar os esforços merecidos dos servidores da Educação em nossa cidade -, disse o prefeito Fernando Jordão.

Ao todo, 476 funcionários da secretaria de Educação vão receber cerca de R$ 1,5 milhão. O pagamento está previsto para acontecer nesta quinta-feira (30). Somados aos 1.298 professores e pedagogos que receberam cerca de R$ 7 milhões no último dia 23, 1775 servidores da rede de ensino do município foram beneficiados com as medidas, com aplicação de R$ 8,5 milhões na valorização dos profissionais do magistério e demais servidores.

Os valores recebidos levarão em consideração o tempo que o profissional atuou na rede em 2021 e será proporcional em casos de períodos de afastamento. O servidor também precisa estar em efetivo exercício, com atuação na unidade de ensino ou órgão administrativo da secretaria de Educação na data do pagamento.

- Além da valorização ao servidor da Educação, esta medida injetará mais R$ 1,5 milhão na economia de nossa cidade em um momento tão importante para geração de emprego e renda -, avalia o secretário de Governo, Claudio Ferreti.

As carreiras beneficiadas com o pagamento de recursos do Fundeb, entre outras, são: Monitor de Educação Especial, Zeladores/Auxiliar de zeladoria, Merendeiras, Auxiliares de Berçário, Auxiliares de Recreação, Motoristas, Auxiliar Administrativo (Nível Fundamental), Agente administrativo, Berçaristas, Inspetores de aluno, técnico em contabilidade, Secretário Escolar, Intérprete de Libras , Instrutor de Libras , Agente de Inclusão Digital (Nivel Médio/Técnico) e Nutricionistas e Fonoaudiólogos (Nivel Superior).

- É uma satisfação poder dar essa notícia tão boa para nossos profissionais da Educação. Todos ganham, mas principalmente os mais de 22 mil alunos de nossa rede de ensino, que terão profissionais ainda mais engajados no desempenho de suas funções pelo reconhecimento de seus trabalhos -, salientou o secretário de Educação do município, Paulo Fortunato.