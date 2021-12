O secretario de Desenvolvimento Social, Eduardo Sampaio, participou da abordagem social no Centro de Angra dos Reis - Foto: Wagner Gusmão

29/12/2021

Angra dos Reis – Pessoas em situação de rua foram alvo de uma grande ação de abordagem social na região central da cidade nesta quarta-feira (29). O trabalho foi realizado pela secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Assistência Social e teve como objetivo a reorganização das praças e áreas públicas. A ação contou com o apoio de representantes de várias secretarias do governo municipal. O Conselho Tutelar também participou da ação com foco no combate ao trabalho infantil.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Eduardo Sampaio, com as festas de fim de ano aumenta o número de pessoas que vivem nas ruas que enxergam na cidade uma oportunidade de trabalhar devido à alta temporada.



- O nosso objetivo foi identificar a população em situação de rua que não faz parte do nosso cadastro, ofertar acolhimento e encaminhamentos para tratamento de saúde, serviço socioassistenciais e demais órgãos, de acordo com a necessidade de cada um -, frisou Sampaio.



O secretário disse ainda que cinco pessoas foram abordadas e que destas, duas não aceitaram o acolhimento, uma será encaminhada de volta para sua cidade de origem e outra será acolhida no Centro de Atenção à População de Rua, que funciona no bairro Bracuí. A outra era uma pessoa com deficiência mental que tem casa e família na cidade.



Além de realizar as abordagens, a equipe da prefeitura entregou panfletos de conscientização à população, informando o número de whatsApp da abordagem social para o qual podem ser enviados fotos e informações sobre as pessoas em situação de rua.



- Vamos realizar esta ação rotineiramente no Centro e em outros bairros. Precisamos lembrar que este trabalho conjunto é fruto da liderança do nosso prefeito e do nosso secretário de Governo, que sempre nos orientam a cuidar e acolher as pessoas, principalmente as que mais precisam das políticas públicas -, finalizou Eduardo Sampaio.