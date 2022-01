De acordo com o secretário Eduardo Sampaio, com os novos beneficiados pelo programa, Angra zerou a fila de elegíveis de 2021 - Foto: Wgner Gusmão

De acordo com o secretário Eduardo Sampaio, com os novos beneficiados pelo programa, Angra zerou a fila de elegíveis de 2021Foto: Wgner Gusmão

Publicado 12/01/2022 21:10

Angra dos Reis – A secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e de Assistência Social divulgou uma lista das 5.365 novas famílias beneficiadas com o programa “Auxílio Brasil”, do Governo Federal. A partir do dia 18 de janeiro, os repasses, com valor mínimo de R$ 400, começam a ser disponibilizados para saque ou crédito em conta bancária.



O Auxílio Brasil é direcionado às famílias que vivem nas linhas consideradas de pobreza e extrema pobreza, que tiveram os cadastros aprovados pelo Governo Federal. Angra já tem 10.817 famílias contempladas desde o ano passado com o programa e, com este acréscimo, passará para 16 mil, a partir deste mês, zerando a fila de elegíveis de 2021.



A secretaria vem realizando o cadastramento de forma incansável desde o início da pandemia, quando em todo o mundo o número de pessoas abaixo da linha da pobreza aumentou por conta da diminuição dos postos de trabalho e oportunidades de emprego, reduzindo assim a renda familiar.



- O resultado é fruto do trabalho da secretaria que, mesmo diante da pandemia, realizou inúmeros atendimentos e inscrições no CadÚnico. Os atendimentos nas unidades do Cras e o Cras Móvel percorrendo todas as comunidades do município foram fundamentais para que essas famílias que tanto precisam conseguissem ser beneficiadas –, explicou o secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Eduardo Sampaio.



O responsável pela família contemplado, deverá comparecer na Caixa Econômica Federal, munido de RG e CPF, para sacar o benefício, de acordo com o calendário divulgado pelo Governo Federal. Outra opção de acesso é através do aplicativo “Caixa Tem” pelo celular.



Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, na Rua Honório Lima, próximo ao Teatro Municipal, ou pelos telefones (24) 3365-4310 e (24) 99304-9734.