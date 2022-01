O secretário de Educação de Angra disse que o não comparecimento para efetuar a matrícula corresponderá à desistência da vaga pelo candidato - Foto: Wagner Gusmão

O secretário de Educação de Angra disse que o não comparecimento para efetuar a matrícula corresponderá à desistência da vaga pelo candidato Foto: Wagner Gusmão

Publicado 13/01/2022 10:22

Angra dos Reis – A secretaria de Educação do município da Costa Verde Fluminense divulga nesta quinta (13) e sexta-feira (14), o resultado das pré-matrículas da rede pública municipal de ensino. Pais e responsáveis terão acesso ao resultado no site www.angra.rj.gov.br , pelo Sistema Matrícula Digital (SMD).

Ao todo, 3084 estudantes foram contemplados para matricula e mais 229 para matricula na Escola Municipal Civico Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho. Os alunos que não conseguiram vagas nesta etapa serão atendidos no período de 24 a 28 de janeiro.



Os estudantes que foram remanejados de unidade de ensino da rede pública municipal devem efetuar suas matrículas até sexta-feira (14). Já na próxima semana, de 17 a 21 de janeiro, será a vez dos candidatos contemplados pelo SMD.



De acordo com o decreto municipal que reforça a exigência de vacinação publicado na quarta-feira (12), todas as pessoas acima de 12 anos deverão comprovar imunização com ao menos duas doses ou dose única das vacinas contra a covid-19 para entrar nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino. A comprovação será feita mediante apresentação de comprovante de vacinação ou Certificado Nacional de Vacinação emitido pelo ConectSUS, impresso ou digital, acompanhado de documento oficial com foto.



Para efetivar a matrícula, o responsável deverá comparecer à unidade de ensino ou ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) levando original e cópia da certidão de nascimento, comprovante de residência no nome do responsável ou comprovação similar, como recibo de pagamento do aluguel dos últimos dois meses, cartão de vacina atualizado, duas fotos 3x4, identidade e CPF do responsável, laudo médico ou equivalente no caso de candidato com deficiência, Número de Identificação Social (NIS), se for beneficiário do Programa Bolsa Família, declaração de transferência, quando vindo de outra unidade de ensino, e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).



O ingresso para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de seus estudos em idade própria, será feito por matrícula direta, não havendo a realização de inscrições no Sistema Matrícula Digital. O responsável, ou o próprio estudante, se maior de idade, deverá comparecer à unidade de ensino no período determinado no calendário. Em 2022 o EJA terá polos nos bairros Balneário, Jacuecanga, Japuiba, Frade e Parque Mambucaba.



- O não comparecimento no período estabelecido nesta resolução para a efetivação da matrícula na escola cuja vaga foi reservada corresponderá à desistência pelo candidato -, frisou o secretário de Educação de Angra dos Reis, Paulo Fortunato



CALENDÁRIO



03/01 a 14/01 – Matrícula de estudantes remanejados de unidade de ensino da rede pública municipal de ensino

13/01 a 14/01 – Divulgação de resultados da pré-matrícula

17/01 a 21/01 – Matrícula de estudantes contemplados pelo SMD e matrícula para estudantes do EJA

24/01 a 28/01 – Disponibilização das vagas restantes





Escola Cívico-Miltar



As inscrições para a Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral, no bairro Frade, ocorreram exclusivamente para o 6º ano e 7º ano de escolaridade do Ensino Fundamental.



De acordo com a Secretaria de Educação, os estudantes regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis tiveram prioridade para ingresso na unidade, que será inaugurada nos próximos dias.



CALENDÁRIO



13/01 a 14/01 – Divulgação de resultados da pré-matrícula

17/01 a 21/01 – Matrícula dos candidatos contemplados na pré-matrícula

24/01 e 26/01 – Convocação para vagas remanescentes por meio do edital publicado no site www.angra.rj.gov.br

27/01 a 31/01 – Matrícula das vagas remanescentes