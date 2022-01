O acidente deixou o trânsito lento na rodovia durante o socorro às vítimas - Foto: Redes sociais

Publicado 13/01/2022 13:03 | Atualizado 13/01/2022 13:16

Angra dos Reis – Um grave acidente na manhã desta quinta-feira (13) envolvendo um carro de passeio, uma viatura da PM e um ônibus da empresa que presta serviços de transporte coletivo na cidade deixou três pessoas feridas.

O acidente aconteceu na Rodovia Rio-Santos, próximo ao trevo de acesso à RJ 155. Segundo relatos de populares, os policiais militares que estavam na viatura ficaram presos nas ferragens. Bombeiros foram acionados para realizar o socorro.

Populares registraram o acidente momentos depois de batida em Angra dos Reis. De acordo com a direção do Hospital Geral da Japuiba, as vítimas passam por exames de imagem para avaliar a gravidade dos ferimentos. #ODia pic.twitter.com/ekhsd2axxV — Jornal O Dia (@jornalodia) January 13, 2022

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando a viatura da PM precisou desviar do carro de passeio e acabou colidindo com o coletivo. A PRF informou ainda que os policiais sofreram ferimentos graves e uma pessoa que estava no ônibus teve ferimentos leves.