Tendas do HMJ, Centro e Parque Mambucaba funcionarão com horário ampliadoFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2022 14:12 | Atualizado 13/01/2022 14:25

Angra dos Reis – A secretaria de Saúde decidiu ampliar o horário de funcionamento de três tendas de atendimento para pacientes com sintomas de covid-19.



A tenda montada em frente ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) passa a funcionar 24 horas a partir desta quinta-feira (13). Amanhã será a vez das tendas do Centro da cidade, que funciona ao lado do Centro de Referência Covid-19, e do Parque Mambucaba, instalada em frente ao SPA, que passarão a funcionar dia e noite.



A secretaria reforça a necessidade dos moradores completarem o ciclo de imunização contra a covid-19, com primeira, segunda e dose de reforço, para se protegerem das formas mais graves da doença e suas variantes. Além de todas as medidas protetivas, o item que não deve ser dispensado neste momento é a máscara.

- Nós nos preparamos muito para essa doença. Temos nosso centro de referência com 120 leitos, temos 6 tendas de pré- atendimento, testes de antígeno rápido, somos uma das cidades que mais vacinou no país. Porém, essa cepa é muito transmissível e precisamos muito da ajuda da população neste momento. Com consciência no uso das máscaras, evitando os locais públicos se apresentar os sintomas e, principalmente, se vacinando. Assim a gente vence essa guerra -, disse Glauco Fonseca de Oliveira, secretário de Saúde de Angra dos Reis.

Ainda de acordo com o secretário, apesar da grande procura por atendimento nos últimos dias, até o momento o Hospital de Referência ao Covid-19 só tem duas pessoas internadas, sendo que uma é de outro município.