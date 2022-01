A prefeitura está em busca de melhor qualidade de gestão - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2022 12:15

Costa Verde – A prefeitura de Angra dos Reis alterou o seu organograma interno promovendo a criação de novas secretarias, a mudança de secretarias executivas para estratégicas e a transformação de superintendências em secretarias executivas. As modificações foram aprovadas pela Câmara Municipal no mês de dezembro e começaram a valer a partir de 1º de janeiro deste ano.



Uma novidade foi a criação da secretaria de Desenvolvimento Regional, que passou a englobar as já existentes secretarias executivas da Ilha Grande, Serviço Público e a recém-criada secretaria executiva do Parque Mambucaba.



As secretarias executivas de Planejamento e Parcerias, Cultura, Segurança Pública e Parques e Jardins foram elevadas para secretarias estratégicas, o que garante, entre outras coisas, um aumento substancial no orçamento das pastas.



A secretaria executiva da Juventude, que era ligada à secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, passou para a integrar a secretaria de Educação.



Finalizando as modificações, a superintendência de Comunicação, a Chefa de Gabinete e a superintendência de Segurança, Transporte e Trânsito passaram a secretarias executivas.



De acordo com o secretário de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Angra, Cláudio Ferreti, as modificações vão melhorar a capacidade de gestão da prefeitura. Segundo ele, elas adequam a máquina pública à nova realidade orçamentária e financeira do município e melhoram a qualidade da gestão com foco nas políticas públicas estabelecidas pelas secretarias.



- Nós estamos trabalhando para fazer uma gestão mais eficiente em prol da população de Angra dos Reis. Em 2017 o prefeito Fernando Jordão tomou a decisão de cortar 856 cargos em comissão para poder viabilizar a prefeitura, que passava por momentos difíceis financeiramente. Agora nós criamos cerca de 92 cargos, o que representa um acrescimento de 0,7% da nossa receita, o que não inviabiliza e vai melhorar muito a nossa gestão -, explicou Ferreti.



O secretário de Governo da Prefeitura de Angra, Cláudio Ferreti Foto: Divulgação PMAR

O secretário lembrou ainda que outras reformas realizadas pela atual gestão foram fundamentais para aprimorar o trabalho de gestão da prefeitura. Segundo ele, uma delas foi a reforma previdenciária, que recuperou as perdas que os funcionários públicos municipais com menores rendimentos acumulavam desde 2017.



O trabalho realizado em conjunto com a Câmara Municipal para aprovar as modificações no organograma da prefeitura também foi elogiado pelo secretário.



- Os vereadores entenderam nossa ideia de melhorar a gestão do município e isso fez com que matérias que poderiam ter sido polêmicas, fossem aprovadas pelo entendimento da importância que elas têm para o futuro de Angra dos Reis -, finalizou Ferreti.