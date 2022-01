A média de pessoas imunizadas na semana passada foi similar ao início da vacinação - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 17/01/2022 10:20

Angra dos Reis – A edição do Decreto Municipal que passou a exigir o comprovante de vacinação da população para ter acesso a repartições públicas, supermercados, shoppings, bancos e casas lotéricas provocou uma grande procura pelos locais de vacinação no fim de semana.



Somente no sábado (15), 2.500 pessoas foram vacinadas contra a covid-19, número que só foi alcançado pela secretaria de Saúde no início da campanha vacinal, no ano passado, quando a expectativa para a chegada do imunizante era grande.



A média de pessoas vacinadas diariamente, que antes era de 800, subiu para 3 mil no município. De acordo com a prefeitura de Angra, a medida estabelecida pelo prefeito Fernando Jordão e sua equipe técnica teve como objetivo incentivar a vacinação da população e conter o avanço da covid-19, reduzindo o número de internações e das formas mais graves da doença entre os moradores.



- A intenção é que toda a população tenha cobertura vacinal completa para se precaver de um estágio mais grave da infecção pelo vírus -, diz a nota da prefeitura, através da Secretaria de Saúde.



Da mesma forma, a procura por atendimento médico por pessoas com sintomas de gripe ou resfriado, que são semelhantes aos sintomas da Covid, tem lotado as tendas de pré-atendimento, que desde a semana passada passaram a atender 24h devido ao aumento da demanda por atendimento.



Os casos confirmados da doença tiveram um aumento, passando de um na última semana, para 12, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (14). De acordo com as informações, o Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) tem quatro pacientes internados, o Hospital de Praia Brava está com sete hospitalizados e uma pessoa se encontra internada em um hospital privado, o que corresponde a uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 29,73%.



Na tarde de domingo (16), uma forte ventania derrubou a tenda de atendimento ao Covid no bairro do Frade. De acordo com o secretário de Saúde, Glauco Fonseca, não houve feridos no acidente e a previsão é que a estrutura seja recolocada à disposição da população a partir de amanhã, terça-feira (18). A vacinação em Angra dos Reis acontece de terça a sábado, das 9h às 16h.