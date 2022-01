O técnico Alex Alves tem trabalhado bastante para a estria do Angra Audax no Campeonato Carioca - Foto: Divulgação Angra Audax

O técnico Alex Alves tem trabalhado bastante para a estria do Angra Audax no Campeonato CariocaFoto: Divulgação Angra Audax

Publicado 17/01/2022 14:52

Costa Verde – Há nove dias da estreia no Cariocão 2022, o Angra dos Reis Audax segue sua preparação para a competição. Após vencer o Oeste, time do interior paulista, a equipe voltou a entrar em campo neste fim de semana contra o Boavista, que também disputará o estadual.

Apesar do jogo sem gols, a comissão técnica acredita que o time do Angra Audax estará preparado para a estreia no dia 26 de janeiro. O último jogo preparatório da equipe será contra o Vasco, na quinta-feira (20), no centro de treinamento cruzmaltino.



De acordo com Márcio Carmo, coordenador do Angra Audax, apenas quatro jogadores da equipe campeã da série B no ano passado foram aproveitados para o elenco que disputará a primeira divisão, entre eles o atacante Fidel e o lateral direito Léo Fernandes.



Entre os contratados estão o atacante Carlinhos, que disputou a última Série D do Campeonato Brasileiro pelo Santo André e o volante Fernando Medeiros, revelado pelo Santos e com passagens pelo futebol português.



O atacante Carlinhos, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Santo André (SP), é um dos reforços do Angra Audax Foto: Divulgação

- Nós trouxemos jogadores revelados por grandes clubes como Corinthians, Santos e atletas que estavam em atividade disputando a série B do campeonato brasileiro. Um dos nossos atacantes é o Anderson Lessa, que foi vice artilheiro do Carioca de 2019 pelo Bangu -, disse o coordenador.



Ainda segundo Márcio Carmo, o time que vai defender as cores do Angra Audax tem como meta permanecer na primeira divisão e conquistar uma colocação que dê acesso ao Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem.



- Eu não posso trabalhar em um clube e achar que só o campeonato carioca está bom. Essa competição dura três meses, mais um de preparação, eu estou falando de quatro meses em um ano. Classificando para série D, o time ficará em atividade o ano inteiro -, declarou Carmo.



O volante Fernando Medeiros, revelado pelo Santos e com passagens pelo futebol português, é outro reforço para a temporada Foto: Divulgação

O jogo de estreia da equipe será contra o Nova Iguaçu às 15h30, na quarta 26 de janeiro, ainda sem local definido, apesar do Angra Audax ter o mando de campo. A direção do time recuperou o gramado do Estádio Municipal de Angra dos Reis, o Jair Carneiro Toscano de Brito, mas o local ainda tem problemas em relação à capacidade para receber a torcida. Existe uma arquibancada única com mil e quinhentos lugares e está sendo estudada a colocação de uma arquibancada tubular para comportar mais três mil torcedores para as partidas contra Vasco e Botafogo ainda no primeiro turno da competição.



Após a estreia, o Angra Audax volta a campo no sábado (29), também as 15h30, contra a Portuguesa da Ilha do Governador, no Estádio Luso Brasileiro. Na 3ª rodada o adversário será o Fluminense, ainda sem local definido, e na sequência o time vai ao Sul Fluminense enfrentar o Resende, no Estádio do Trabalhador.

Anderson Lessa foi vice artilheiro do Carioca pelo Bangu em 2019 Foto: Divulgação