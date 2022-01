Durante toda a semana a secretaria de Serviços Públicos realiza o trabalho para melhorar a mobilidade na cidade - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 18/01/2022 20:49

Angra dos Reis - O bom tempo desta semana tem ajudado a Operação Tapa Buracos iniciada na segunda-feira (17) na região central da cidade. Os primeiros bairros a receber as obras foram Morro do Carmo, Parque das Palmeiras e Balneário. Cerca de seis a dez metros cúbicos de asfalto quente estão sendo utilizados em cada ponto.



Um dos locais que está recebendo atenção especial é a Estrada da Banqueta, que se encontrava em estado precário. Os reparos vão melhorar as condições de tráfego e a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que ficavam à mercê dos buracos ao longo da via.



- Quando está com tempo bom, a gente ainda consegue desviar (dos buracos). Mas quando estava chovendo, os buracos ficavam cheios d’água e a gente acabava passando neles -, disse morador João Oliveira, .



Em Jacuecanga, as ruas Winston Maruca, Doce Angra e Maracó vão receber recapeamento asfáltico, assim como o entorno do terminal rodoviário do bairro. Na Garatucaia, a Operação Tapa Buracos vai atender aos moradores da subida da Caixa D’Água, no Cantagalo, garantindo à comunidade um acesso mais seguro, especialmente em períodos chuvosos. Outras comunidades da região que serão beneficiadas nesta etapa são Monsuaba e Caetés.