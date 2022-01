Dados da secretaria de Saúde apontam que nas primeiras semanas deste ano foram realizadas cerca de 10% de toda a vacinação de 2021 - Foto:Wagner Gusmão

Dados da secretaria de Saúde apontam que nas primeiras semanas deste ano foram realizadas cerca de 10% de toda a vacinação de 2021Foto:Wagner Gusmão

Publicado 18/01/2022 21:45

Angra dos Reis - A secretaria de Saúde da cidade do litoral Costa Verde publicou no início da noite desta terça-feira (18) uma nova resolução sobre os locais que deverão continuar cobrando o comprovante de vacinação de seus frequentadores.

A partir de agora, cinemas, teatros, atividades de entretenimento, boates, casas de espetáculo, festas, eventos, recreação infantil, conferência, feiras, convenções, estabelecimentos de hospedagem e acomodação de qualquer espécie, inclusive locações de imóveis por temporada, continuam obrigados a pedir comprovação da imunização.



Um dos argumentos para a edição da nova resolução foi o grande número de pessoas vacinadas a partir do momento em que o comprovante passou a ser exigido. De acordo com números da secretaria de Saúde, 26.556 doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas neste período, o equivalente a 10% de toda a vacinação realizada no ano de 2021.



- Neste ano, receberam a segunda dose todas as pessoas que se dispuseram a se vacinar. Para isto, criamos instrumentos de fomento à imunização, como medida de salvaguarda da integridade e saúde dos nossos moradores -, frisou , Glauco Fonseca de Oliveira, secretário de Saúde de Angra.



Além do sucesso da vacinação, a nova resolução lembra que apenas um paciente se encontra internado no centro de tratamento intensivo (CTI) do Centro de Referência ao Covid-19. Ainda de acordo com a secretaria, essa pessoa não tomou nenhuma dose de vacina.



Segundo Glauco Fonseca, Angra dos Reis realiza cerca de mil atendimentos diários de pessoas com suspeita de Covid e aproximadamente 400 exames nasais.



- Para conseguir atender a essa grande demanda, hoje temos seis equipamentos de pré-atendimento funcionando, sendo que três trabalham em regime de 24 horas -, finalizou.