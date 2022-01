Thiago foi preso 2016 com 110 trouxinhas de maconha - Foto: Divulgação Polícia Civil/Angra

Angra dos Reis – A polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (19) um homem de 24 anos condenado por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no Pró-morar, mesmo bairro em que foi preso em 2016.



No dia 7 de setembro daquele ano, Thiago da Silva Santos foi preso com 110 trouxinhas de maconha por volta de 19h20, após policiais militares desconfiarem de uma sacola que ele tinha nas mãos. Ele jogou a sacola em cima do telhado da casa em que tentou se esconder, mas acabou preso.



Porém, o juiz do caso converteu a prisão em prestação de serviços à comunidade e Thiago foi posto em liberdade para responder ao processo. Mas nesta semana a Justiça emitiu um mandado de prisão após o jovem ser condenado pelo crime de tráfico de drogas.



Com o mandado prisão preventiva em mãos, policiais civis foram até a casa do condenado, que foi preso sem oferecer resistência.



Thiago foi encaminhado para a delegacia de Angra (166ª DP), de onde será transferido para cumprir a pena na cadeia pública de Volta Redonda, no Sul Fluminense.



