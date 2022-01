O material apreendido foi apresentado na delegacia - Foto: DIvulgação Polícia Militar/AR

O material apreendido foi apresentado na delegaciaFoto: DIvulgação Polícia Militar/AR

Publicado 19/01/2022 19:47

Angra dos Reis - Um homem morreu durante uma troca de tiros entre suspeitos de tráfico de drogas e policiais militares na noite de terça-feira (18), no bairro Morro da Caixa D’água, região central da cidade. Os policiais também aprenderam uma pistola e munições durante a operação.



Segundo a Polícia Militar, os PM’s estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram homens em atitude suspeita em um beco, que abriram fogo ao avistar a guarnição.

Houve um confronto intenso e quando os tiros cessaram os policiais encontraram um dos suspeitos no chão sem vida. Ele estava com uma pistola calibre nove milímetros, um rádio comunicador e um carregador com três munições. O material foi apreendido e levado para a 166ª DP (Angra). O corpo foi removido para o IML da cidade.

.