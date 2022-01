O atacante Nenê recebe forte marcação dos johadores do Angra Audax durante a partida desta quinta-feira - Foto: Divulgação Angra Audax

Publicado 20/01/2022 20:49

Angra dos Reis - O Angra Audax venceu o Vasco da Gama por 2 x 0 no CT cruzmaltino Moacyr Barbosa, no bairro de Jacarepaguá, em partida realizada na tarde desta quinta-feira (20). Os gols foram marcados no segundo tempo, aos 21 minutos, quando Hugo bateu uma falta lateral que acabou indo para o fundo das redes do Vasco, e aos 30 minutos, após bela triangulação pela direita do ataque, quando Dadinha chutou no contrapé do goleiro para fazer Angra Audax 2 x 0.

Apesar do belo resultado, o técnico Alex Alves quer aproveitar os próximos dias para corrigir os erros que a equipe cometeu e deixar o time pronto para a estreia contra o Nova Iguaçu.

- O time esteve bem no sistema defensivo, suportou bem a pressão do Vasco, anulou o Nenê e ainda conseguiu encaixar bons contra-ataques. Ganhar do Vasco é sensacional, mas precisamos seguir trabalhando, rever os erros que cometemos e focar no jogo de estreia -, declarou o técnico após a partida.

Esse foi o último jogo preparatório do Angra Audax antes da estreia no Cariocão 2022, dia 26, às 15h30, ainda sem estádio definido. O Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra dos Reis, está passando por uma série de adequações para receber os jogos do Angra Audax, mas a expectativa é que a primeira partida disputada em casa ocorra somente no dia 12 de fevereiro, contra o Boavista.



- Apesar do nosso esforço, o jogo de estreia vai acontecer em outro estádio, pois ainda havia alguns detalhes para acertar com a TV que fará a transmissão do jogo, o que até 12 de fevereiro deve estar sanado -, explicou o secretário de Esporte e Lazer de Angra, Vítor Simões.



O estádio de Angra tem capacidade para receber 1500 pessoas e vai ganhar uma estrutura complementar com arquibancada tubular para três mil lugares, camarotes, torre para equipe de televisão que transmitirá o jogo e equipamento de som para informações ao público, está sendo contratada para atender os jogos com maior público. Banheiros químicos masculinos, femininos e para pessoas com deficiência também serão instalados para atender aos torcedores.