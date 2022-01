"Caveirinha" cobre o rosto ao chegar detido na delegacia de Angra - Foto: Polícia Civil/AR

"Caveirinha" cobre o rosto ao chegar detido na delegacia de AngraFoto: Polícia Civil/AR

Publicado 20/01/2022 21:01

Angra dos Reis – O delegado titular da 166ª DP, Vílson almeida, divulgou no início da noite desta quinta-feira (20) a prisão de Matheus Mariano Gonçalves, o "Caveirinha", de 28 anos, recém completados no último dia 10.



A Polícia Civil recebeu informações de que o homem acusado de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e de ser informante do tráfico ("radinho"), estava tranquilamente em sua casa no bairro Praia do Anil, há pouco mais de 100 metros da delegacia da cidade.



Para piorar a situação Matheus, o serviço de inteligência descobriu que havia um mandado de prisão pendente contra ele por violência doméstica. “Caveirinha” bateu na companheira duas vezes (crime de lesão corporal), violou o domicílio dela e descumpriu as medidas protetivas que diziam que ele devia manter distância da mulher.



Ao saber disso, o delegado montou uma equipe e foi até a casa do foragido. "Caveirinha" foi encontrado e não resistiu ao cerco policial, sendo conduzido pacificamente para a 166ª DP.