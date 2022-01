O secretário de Turismo do estado dicursa no Fórum Regional do Turismo Fluminense sob os olhares dos prefeitos de Angra, Fernando Jordão, e de Paraty, Luciano Vidal - Foto: Vinicius Gentil

O secretário de Turismo do estado dicursa no Fórum Regional do Turismo Fluminense sob os olhares dos prefeitos de Angra, Fernando Jordão, e de Paraty, Luciano VidalFoto: Vinicius Gentil

Publicado 20/01/2022 21:38

Angra dos Reis – O secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, esteve na cidade nesta quinta-feira (20) para cumprir uma agenda de compromissos e anunciar o programa de obras de infraestrutura turística que visa melhorar o turismo na região Costa Verde. Segundo Tutuca, o projeto surgiu durante a realização dos Fóruns Regionais do Turismo Fluminense, realizados pela Sectur no ano passado.



Durante os eventos foram levantados os gargalos de cada região através de encontros com os gestores do setor. A principal reivindicação foi a melhoria da infraestrutura turística das cidades. Com essas demandas foi criado o Programa Turismo Presente, que pretende melhorar a recepção dos turistas a partir da realização de obras que vão ajudar na permanência dos visitantes.



O lançamento do Programa Turismo Presente aconteceu terça-feira (18) durante solenidade no Palácio Guanabara, que contou com a presença do governador Claudio Castro. Inicialmente, foram anunciados investimentos na casa dos R$ 100 milhões, recurso que já está autorizado dentro do PAC/RJ, Plano Anual de Contratações do governo do estado.



- Uma demanda que já chegou até nós foi a necessidade de construir um espaço receptivo com banheiros públicos para atender os turistas na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Hoje esse é um problema do qual todo o setor (turístico) reclama, por que causa constrangimento no comércio local, e isso a gente não quer. A gente quer que o turista seja bem recebido e o comércio tenha seu espaço preservado -, declarou Tutuca durante entrevista.



O secretário disse ainda que os demais municípios da Costa Verde já começaram a se movimentar para aderir ao Programa Turismo Presente. A prefeitura de Paraty solicitou a reforma do entorno do cais de turismo da cidade e Mangaratiba ficou de enviar sua solicitação nos próximos dias.



Outro anúncio importante realizado foi a abertura de um espaço da Sectur na Rua do Comércio, Centro de Angra, no prédio do governo do estado onde funcionava a Fiperj. Segundo Tutuca, a previsão é que no próximo mês de fevereiro o escritório já esteja montado e atendendo os trades turísticos da região.



- A expectativa é que assim a gente atenda não só Angra dos Reis, mas toda a Costa Verde. Estamos fazendo o mesmo na Costa do Sol, na Região dos Lagos. A gente começa um processo de interiorização dos serviços da secretaria e da TurisRio, como o Cadastur, cadastramento de atesãos e outros serviços que podemos oferecer ampliando o atendimento no interior do estado -, disse Tutuca, lembrando que no local serão oferecidos cursos de qualificação na área de turismo.



Policiamento Turístico na Ilha Grande



Tutuca também disse que a chegada do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), serviço da Polícia Militar voltado especialmente para atendimento aos turistas, à Vila do Abraão pode acontecer ainda este ano. Os policiais que trabalham no BPTur são bilíngues e tem um treinamento diferenciado dos demais policiais militares.



- Nós tivemos uma reunião com o tenente-coronel Róbson (Cardeal), comandante do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, e colocamos a reivindicação de levar esse serviço para a Ilha Grande. Acredito que esse pedido está em vias de ser atendido e creio que esteja funcionando ainda no primeiro semestre deste ano -, finalizou o secretário, que ainda participou de reuniões com políticos e comerciantes de Angra dos Reis.