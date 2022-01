A imagem mostra como era a identificação das ruas - à direita - e como está ficando com a padronização - Foto: Divulgação PMAR

Angra dos Reis – Até bem pouco tempo os moradores da cidade da Costa Verde sofriam com um grave problema. Apenas 11% das 3 mil ruas do município tinham identificação com CEP regularizado, o que dificultava o recebimento de cartas, compras e encomendas por um grande número de moradores.

Em 2021, a extinta secretaria de desenvolvimento urbano – atual secretaria Desenvolvimento Regional – iniciou um trabalho de identificação de ruas e logradouros e, atualmente, 80% das ruas possuem identificação, com previsão que até março 100% da parte continental da cidade estejam identificadas.

- A contratação de um serviço de georreferenciamento pela prefeitura foi fundamental para que pudéssemos desenvolver esse trabalho. Espero cumprir os prazos determinados para termos uma cidade com ruas totalmente identificadas dentro de dois meses -, disse Tiago Scatulino, secretário de Desenvolvimento Regional.

O bairro Ribeira foi o primeiro a ter 100% das ruas com CEP. A empresa que ganhou a licitação pública para fabricar e instalar os postes de aço inox – mais resistentes à maresia – e as placas com as informações está seguindo o cronograma de obras da prefeitura. Assim, as ruas que estão passando por alguma intervenção urbanística recebem identificação visual padronizada. O primeiro bairro a receber as novas placas foi o Sertão do Bracuí, comunidade que teve 30 ruas sinalizadas.

Ainda de acordo com o secretário, o prefeito de Angra, Fernando Jordão, pediu atenção especial e prioridade para o bairro Parque Mambucaba e a Ilha Grande. No primeiro, uma equipe de engenheiros e arquitetos iniciou o levantamento da demanda através do serviço de georreferenciamento e a instalação das placas é o próximo passo. A Ilha Grande tem previsão de receber a identificação de ruas no segundo semestre deste ano.

- Esse serviço vai ser muito importante para a população que agora vai ter dignidade para dizer o CEP de sua rua. Os turistas poderão chegar aos endereços com mais facilidade e segurança -, finalizou Tiago Scatulino.