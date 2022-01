Os familiares de José estão pedindo ajuda para conseguir encontrá-lo - Foto: Disque Denúncia Angra

21/01/2022

Costa Verde - O Disque Denúncia de Angra dos Reis lançou nesta sexta-feira (21) um cartaz pedindo informações que possam ajudar a encontrar José Bráz de Araújo. Ele tem 59 anos, mora no bairro Frade, em Angra dos Reis, e está desaparecido desde terça-feira (18), quando foi visto pela última vez no estacionamento da Praia Pitangas, em São Gonçalinho, no município de Paraty.



Familiares informaram que bombeiros fizeram buscas na praia em que José estava, mas nada encontraram. Eles também percorreram as trilhas próximas ao local, mas não tiveram êxito em encontrá-lo. A família disse ainda que o desaparecido também atende por Bráz ou Zezé.



Quem tiver informações que levem a localização de José deve ligar para o Disque Denúncia Angra pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou enviar mensagem para o aplicativo “Disque Denúncia RJ”.



Apesar de morar em Angra, o desaparecimento está sendo investigado pela polícia de Paraty.