A volta da maternidade para a Santa Casa foi anunciada durante reunião na tarde desta sexta-feiraFoto: Wagner Gusmão

Angra dos Reis – Após dois anos sendo utilizada como Centro de Referência da Covid-19, a Santa Casa está sendo preparada para receber de volta as instalações da maternidade Codrato de Vilhena, que está funcionando no Hospital Municipal da Japuiba (HMJ). Os últimos detalhes para o retorno foram discutidos durante reunião entre as partes envolvidas nesta sexta-feira (21), no auditório da Santa Casa. O objetivo é que a mudança aconteça já na próxima semana.

- Neste momento em que temos uma queda nos números da Covid, podemos voltar com a maternidade. É um retorno com legado. Continuarão aqui os leitos e equipamentos adquiridos pela prefeitura para o combate à pandemia. O prédio também foi todo reformado. As futuras mamães terão muito mais benefícios -, garantiu o secretário municipal de Saúde, Glauco Fonseca.

O secretário conduziu a reunião que contou com a participação de diversos profissionais da área, entre eles o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Beto Moreira, e seis vereadores. Todos foram informados que, provisoriamente, a maternidade vai funcionar no mesmo prédio que o Centro de Referência para Covid-19 e o Centro de Triagem da doença. De acordo com a secretaria de Saúde, apesar do compartilhamento do imóvel, não haverá riscos para as gestantes, bebês e seus acompanhantes.

A recepção da maternidade funcionará na primeira entrada da Santa Casa, de onde as gestantes serão levadas para o segundo andar por um elevador exclusivo. Lá elas terão à disposição 40 leitos, além de 12 leitos de UTI neonatal. Uma área com quatro leitos foi isolada para receber gestantes com Covid sem colocar em risco as outras mães e bebês, informou a secretaria.

A volta da maternidade vai permitir ainda que o HMJ amplie seus serviços de cirurgias eletivas que estavam limitadas, uma vez que os centros cirúrgicos da unidade vinham sendo utilizados para partos.