As obras prometem acabar com os alagamentos causados pelas chuvas fortes Foto: Wagner Gusmão

Publicado 21/01/2022 20:58

Angra dos Reis – Atendendo uma solicitação de moradores e comerciantes da Rua Itatiaia, no bairro Japuíba, a prefeitura iniciou uma obra de drenagem que vai evitar alagamentos no local em épocas de chuvas fortes, como no início do verão. Aproximadamente 190 metros de extensão de drenagem vão consumir 200 manilhas de 400mm.



A escavação teve início na Rua Japoranga e deixou os moradores animados. Margarida Silva, comerciante da Rua Itatiaia, aguardava ansiosa pela realização da obra.



- Nós somos muito prejudicados. Aqui se forma uma poça e a água entra no meu estabelecimento. Quando os carros passam, piora a situação, porque eles jogam ainda mais água dentro do bar. Mas estamos otimistas com essa obra para que as coisas melhorem -, disse Margarida.



O secretário de Governo da prefeitura de Angra, Cláudio Ferreti, e o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, foram ao local nesta sexta-feira (21) para acompanhar as obras que têm como objetivo reduzir os alagamentos nas áreas urbanas do município. Os trabalhos estão sendo realizados com base no diagnóstico traçado durante as chuvas do início de janeiro.



- Além do mapeamento dos pontos de alagamento, estamos levando em conta também o vencimento da vida útil do sistema de drenagem de alguns locais -, disse Ferreti, se referindo ao desgaste natural de obras antigas.



Os secretários foram ainda a Rua São João da Barra, onde 420 metros de rede de águas pluviais estão sendo substituídos por um novo manilhamento. A obra inclui a colocação de nove caixas de passagem e 18 ralos, beneficiando aproximadamente 100 casas. O trabalho deve ser concluído em 20 dias.



No bairro Encruzo da Enseada, a prefeitura está instalando 75 metros de manilha de 1.000mm para evitar o acúmulo de lama provocado pelas chuvas. O resíduo desce por uma rua transversal e obstrui a pista principal do bairro. A obra vai atender toda a população do Encruzo da Enseada ao bairro Retiro.



Essas intervenções são uma continuidade a uma sequência de construções de novos sistemas de drenagem que já contemplou bairros como Frade, Parque Mambucaba, Parque das Palmeiras, Village, entre outros.