Mesmo debaixo de um sol forte, os jogadores do Angra Audax treinaram na manhã desta terça-feira Foto: Divulgação

Publicado 25/01/2022 14:34

Angra dos Reis – Os jogadores do Angra Audax não tiveram refresco um dia antes da estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Debaixo de um calor de 32º graus, o elenco treinou por duas horas sob o olhar atento do treinador Alex Alves, que teve a missão de montar uma equipe competitiva em 40 dias.



Nesse tempo, ele ainda precisou vencer outros desafios como a perda de quatro jogadores considerados titulares e a não realização de dois jogos treinos programados para o estádio de Angra dos Reis. Ainda assim, ele considera o trabalho realizado como positivo.



- Os jogadores responderam muito bem, tudo que a gente vem pedindo dentro do nosso sistema tático eles estão cumprindo. Então é uma surpresa muito boa por que, independentemente de quem está entrando, todos estão dando o melhor de si -, disse o treinador, exaltando o grupo.



Alex Alvez vê o Angra Audax como um time jovem que conta com jogadores mais experientes, como o goleiro Max “Muralha” e os atacantes Lessa e Misael, que pode surpreender no Carioca deste ano. Para ele, os resultados dos jogos treinos da pré-temporada – 3x1 no Oeste/SP, 0x0 com o Boavista e a vitória por 2x0 sobre o Vasco na semana passada – mostram que a mescla de juventude e experiência é uma fórmula que tem tudo para dar certo.



- Estou trabalhando com um grupo fantástico e que tem uma vontade imensa de vencer. Acho que isso é muito importante hoje em dia e eles demonstram isso em cada dividida. A gente percebe que eles estão sempre fazendo o que a gente está pedindo e entregando o máximo a cada treino -, disse Alex.



Às vezes, toda essa vontade acaba levando perigo para o próprio grupo. Durante o treino desta manhã, o atacante Lessa levou uma entrada por trás e caiu gritando de dor, preocupando a comissão técnica. Por sorte, tudo não passou de um susto e ele continuou treinando com o restante do grupo. O treino terminou com o ensaio de jogadas com bolas paradas.



Time estreia em Saquarema



A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) confirmou a estreia do Angra Audax contra o Nova Iguaçu, amanhã (26) às 15h30, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, Saquarema. Apesar do time ter o mando de campo, o jogo será fora de casa, pois o Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra, ainda precisa de estrutura para a transmissão dos jogos pela TV.



Como a previsão é que a equipe só faça seu primeiro jogo em casa no dia 12 de fevereiro, contra o Boavista, pela 6ª rodada da Taça Guanabara, o técnico Alex Alves tem colocado na cabeça dos jogadores que as cinco primeiras rodadas serão fundamentais para um bom início de campeonato.



- Nós temos um grande desafio pela frente, mas tenho trabalhado para que isso seja um fator motivador para o grupo. Vamos começar a competição lutando, primeiro, para não cair. Segundo, para conseguir uma boa classificação na tabela e, terceiro, quem sabe não ser uma boa surpresa ao fim da competição -, declarou o técnico.



Os cinco primeiros jogos do Angra Audax serão contra o Nova Iguaçu, amanhã, Portuguesa no sábado (29) às 15h30, Fluminense na quinta (3) às 21h, Resende na segunda-feira (7) às 15h30 e Flamengo em data e horário ainda a ser confirmados.