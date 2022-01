O secretário da Juventude Angra fala durante o lançamento do projeto "Minha Oportunidade" - Foto: Divulgação

O secretário da Juventude Angra fala durante o lançamento do projeto "Minha Oportunidade"Foto: Divulgação

Publicado 25/01/2022 18:35

Angra dos Reis – Trezentos jovens da cidade da Costa Verde com idades entre 18 a 24 anos terão a oportunidade de desenvolverem atividades profissionais na prefeitura de Angra recebendo treinamento e bolsa-auxílio. Dentre os objetivos do programa “Minha Oportunidade” estão a formação profissional e a geração de renda em tempos de crise econômica e desemprego, agravados pela pandemia de Covid-19.



Os interessados em participar do programa têm até o dia 31 de janeiro para fazer a inscrição pelo site www.angra.rj.gov.br.

O jovem precisa ser beneficiário ou elegível em qualquer programa social federal ou municipal. Para saber se ele se enquadra neste quesito, basta procurar um Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) mais próximo do local onde mora.



Além disso, o candidato deve estar estudando ou ter concluído o ensino básico, ser residente em Angra dos Reis e não possuir experiência de trabalho em carteira, uma vez que o programa pretende servir como primeira experiência de trabalho.



De acordo com o secretário da Juventude de Angra dos Reis, William Gama, após o encerramento do período de inscrição, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) fará o processo seletivo dos jovens. A lista com os 300 selecionados deverá ser divulgada no dia 7 de fevereiro e a convocação para apresentação em uma das secretarias da prefeitura está prevista para acontecer após o feriado de Carnaval.



- Nós queremos que esse jovem seja realmente inserido e aproveitado na secretaria para qual será enviado. Nós queremos que ele aprenda como é o dia a dia do seu local de trabalho, aprenda a fazer suas tarefas com excelência e saia totalmente apto a trabalhar em qualquer lugar, seja no serviço público ou na iniciativa privada -, disse William Gama.



Renato Romero, publicitário de 24 anos que mora no bairro São Bento, estava ansioso pelo lançamento do programa. No limite de idade para os jovens que podem se inscrever, ele vê o “Minha Oportunidade” como uma chance real para quem, assim como ele, se formou mas não conseguiu espaço no mercado de trabalho.



- Essa será uma grande oportunidade para mim e todos os jovens da cidade. Eu creio que a longo prazo esse programa vai trazer muitos frutos para nós, jovens, fomentando uma nova perspectiva profissional para quem encontra dificuldades para ser inserido no mercado -, disse ele.



Os selecionados terão direito a uma bolsa de R$ 600 e auxílio-transporte. Eles ainda vão receber treinamentos teóricos e práticos de funcionários da prefeitura para atuarem nas áreas de administração, operacional e jardinagem. O programa terá carga horária semanal de até 28 horas e a duração de um ano. Os jovens trabalharão 3 vezes por semana e receberão treinamento teórico durante os outros dois dias na sede da Faetec, em Angra.



- Vamos começar com 300 jovens e à medida em que a demanda for aumentando, nós vamos abrindo o leque com novas oportunidades. A nossa juventude precisa de incentivo e ser preparada para o mercado (de trabalho) tão competitivo, por isso novos projetos estão sendo inseridos também na educação pública de base -, disse o prefeito, se referindo à inclusão do Inglês no currículo das escolas municipais.