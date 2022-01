José reencontra os familiares após passar mais de uma semana perdido na mata em Paraty - Foto: Divulgação família

Publicado 26/01/2022 15:58

Angra dos Reis – A família de José Bráz de Araújo, marceneiro de 59 anos que estava desaparecido desde o último dia 18, finalmente encontrou o senhor na manhã desta quarta-feira (26). Parentes de José procuravam por ele desde quando saiu do Frade, bairro onde mora em Angra, para ir à Praia Pitangas, em São Gonçalinho, no município vizinho de Paraty. Bombeiros chegaram a fazer buscas na praia e trilhas próximas ao local em que ele foi visto pela última vez, mas nada encontraram.



Porém, na manhã de hoje, o proprietário de um quiosque que fica na praia em que José desapareceu, teve problemas com o abastecimento de água e entrou na mata para ver o que estava acontecendo. Quando chegou a um lugar de difícil acesso, próximo a captação de água, o comerciante encontrou José sentado em uma pedra. Ele aparentava estar calmo, apesar de bastante debilitado e apresentar ferimentos nos pés e joelhos.



- A gente não sabe exatamente o que aconteceu, pois ele diz que só lembra de ter chegado à praia e depois não sabe contar mais nada. Então, a gente acredita que ele deve ter ido fazer uma trilha e acabou ficando perdido devido a algum problema que ocorreu com ele enquanto estava na mata -. disse Melanea Araújo dos Anjos Cassoli, sobrinha de José.



Ela também afirma que, devido ao estado em que o tio estava, ele deve ter passado todos esses dias sem se alimentar.



- Ele foi encontrado quase sem forças e bastante magro e abatido. Também tinha cortes nos pés, apresenta um inchaço no joelho e dizia que estava com muita fome -, contou a sobrinha.



José foi retirado da mata pelo comerciante e levado para o quiosque. Sua família foi avisada que ele havia sido encontrado, o que gerou uma comoção.



- Após tantos dias desaparecido, a gente já começava a acreditar que o pior teria acontecido. Mas graças a Deus meu tio foi encontrado e nós vamos cuidar dele -, contou Melanea.



De acordo com ela, o tio foi levado ao posto de saúde do bairro e o marceneiro foi encaminhado para realizar exames complementares no Hospital Municipal da Japuiba (HMJ), onde está fazendo uma tomografia computadorizada na tarde de hoje.



Ela ainda contou que há alguns anos José apresentou um surto que ela acredita ter sido causado por estresse, mas não chegou a sair de casa, recebendo os devidos cuidados da família.



- Ele está bem agora e a gente vai procurar apoio psicológico e psiquiátrico, se for preciso, por que além de cuidar do corpo debilitado, a gente precisa cuidar do emocional dele para isso nunca mais acontecer -, finalizou Melanea.