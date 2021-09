Os policiais realizaram uma consulta pelo chassi do veículo e descobriram de tratar de produto de roubo, em 22 de novembro de 2020 - Letycia Rocha (RC24h)

Um homem foi preso com uma motocicleta roubada nesta quinta-feira (23), no distrito de São Vicente de Paulo, em Araruama, na Região dos Lagos.

Policiais em patrulhamento pela Rua João Lauriano da Silva, no bairro Nourival Carvalho, tiveram a atenção voltada para dois homens que estavam em uma moto sem placa.

Ao serem abordados, um dos elementos disse ser o dono do veículo, mas alegou não possuir documentação. Ele disse que teria comprado a moto do irmão, que mora em Arraial do Cabo por R$ 1 mil. Logo em seguida, disse que comprou por R$ 2 mil e, depois, por R$ 3 mil.

Os policiais realizaram uma consulta pelo chassi do veículo e descobriram de tratar de produto de roubo, em 22 de novembro de 2020.

O homem foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso por receptação dolosa.