Os menores autuados como usuários, ouvidos e liberados. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/09/2021 18:52

Três adolescentes de 16 e 18 anos foram detidos com um carga de cocaína nesta quinta-feira (23) no Campo do UTA, em Araruama, na Região dos Lagos.

Durante um patrulhamento, policiais militares flagraram um dos envolvidos entregando drogas para um homem. Ele foi abordado com seis cápsulas de cocaína. O segundo jovem estava com mais três cápsulas da droga escondidas dentro de um maço de cigarro. Ao ser questionado, ele afirmou que parte da carga estaria com o irmão e o restante em um terreno. No local indicado pelo rapaz, os agentes encontraram 72 cápsulas de cocaína.

Após buscas pelo terceiro adolescente, ele foi localizado e apontou onde o restante do material estava, sendo arrecadado mais 74 cápsulas do entorpecente.

O trio foi encaminhado para a 118ª DP, onde o maior foi autuado e preso por tráfico e os menores autuados como usuários, ouvidos e liberados.