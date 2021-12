Política Costa do Sol

Epidemia da gripe chega à Costa do Sol e pega prefeito de Arraial do Cabo

Mesmo com febre, Magno conseguiu atender o telefone para comentar sobre fogos do Réveillon e afirmou que planeja um Festival de Verão início do ano que vem

Publicado 15/12/2021 21:33 | Atualizado há 7 dias